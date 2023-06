Pirc Musarjeva v Srbiji: poglejte, kaj ji je Vučić podaril (FOTO)

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je na delovnem obisku v Srbiji prvič sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Kot so sporočili iz njenega urada, bosta govorila o dvostranskih odnosih in multilateralnem sodelovanju, odnosih med EU in Srbijo ter o razmerah na Zahodnem Balkanu.

»Visoki gostji sem ponosno pokazal, kako zelo se je Beograd razvil in v kolikšni meri se spreminja podoba naše Srbije,« je srbski predsednik zapisal na Instagram profilu ob fotografiji, na kateri predsednici Slovenije Pirc Musarjevi predaja šopek rož.

Potem ko je zaključila dvodnevni uradni obisk v Severni Makedoniji, je predsednica v sredo prišla v Beograd, kjer se je udeležila sprejema ob slovenskem dnevu državnosti.

Čas notranjepolitične krize

Na obisku se mudi v času notranjepolitične krize v Srbiji, kjer od dveh strelskih pohodov v začetku maja, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik ubila 18 ljudi, vsak teden potekajo množični protesti proti nasilju. Protestniki izražajo nezadovoljstvo z odzivom oblasti na napada z zahtevami po odstopu več članov vlade, pa tudi s pozivi k odstopu Vučića.

Razmere so napete tudi zaradi dogajanja na severu Kosova, kjer je konec maja prišlo do nasilja po zmagi etničnih Albancev na županskih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah. Srbi, ki so volitve bojkotirali, županov ne priznavajo.

Slovenija v okviru podpore širitve EU na Zahodni Balkan podpira tudi približevanje Srbije povezavi, pa tudi normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino v okviru dialoga EU. Napredek Srbije je sicer v zadnjem času nekoliko zastal, tudi zato, ker se Beograd kot zaveznik Moskve ni pridružil sankcijam EU proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.

Dobri politični in gospodarski odnosi

Slovenija in Srbija imata sicer razvite politične in gospodarske odnose. Slovenijo je letos obiskalo več srbskih ministrov in predsednik parlamenta. Bivši predsednik republike Borut Pahor je bil na obisku v Srbiji septembra lani, Vučić pa na delovnem obisku v Sloveniji aprila lani. Tako kot ostale države regije Srbija sodeluje v slovensko-hrvaški pobudi Brdo Brioni, ki jo bo po pobudniku Pahorju nadaljevala tudi Pirc Musar.