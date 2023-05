Bo Slovenska vojska na Kosovo napotila dodatne sile?

Slovenska vojska na Kosovo trenutno ne napotuje dodatnih sil, so danes za STA potrdili na ministrstvu za obrambo. Potem ko je v ponedeljek na severu Kosova izbruhnilo nasilje med srbskimi protestniki in pripadniki enot tamkajšnje Natove misije Kfor, ki so jih hoteli razgnati, je Nato napovedal, da bo na Kosovo poslal dodatnih 700 vojakov.

V silah Kfor na Kosovu trenutno deluje nekaj več kot 90 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, ki v ponedeljkove nemire niso bili neposredno vpleteni. Nadaljujejo z opravljanjem rednih nalog s ciljem vzdrževanja varnega in stabilnega okolje, pri čemer še naprej upoštevajo vse zaščitne ukrepe, poudarja Slovenska vojska.

V luči nasilnih nemirov

Več sto Srbov se je v ponedeljek zbralo pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku na severu Kosova, kjer so zahtevali umik kosovske policije ter novoizvoljenih županov teh občin, etničnih Albancev. Razmere so se zaostrile zlasti v Zvečanu, kjer so posredovale sile Kforja. Pri tem je bilo ranjenih najmanj 30 pripadnikov Kforja in več kot 50 srbskih protestnikov.

V luči nasilnih nemirov je Nato v ponedeljek napovedal, da bo na Kosovo poslal dodatne sile. Po besedah generalnega sekretarja zveze Jensa Stoltenberga bodo tja poslali približno 700 dodatnih vojakov. Trenutno je sicer na Kosovu v okviru misije Kfor pod vodstvom Nata že nameščenih okoli 3800 vojakov.

Na večinsko srbskem severu Kosova so se nadaljevali protesti. Tamkajšnji Srbi namreč nočejo sprejeti novoizvoljenih županov, etničnih Albancev, v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva. Pred tem se sicer Srbi na severu Kosova aprila v znak protesta niso udeležili lokalnih volitev.