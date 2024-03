Poglejte, kako je Goran Dragić s svojo novo ljubeznijo obiskal male bolnike v Ljubljani (FOTO)

Goran Dragić je svojo novo izbranko Greice Murphy v Sloveniji. Tako so iz UKC Ljubljana sporočili, da je danes obiskal male bolnike in osebje na Pediatrični kliniki, in tako naš as tudi po zaključku športne kariere nadaljuje svoje dobrodelno poslanstvo.

Greice Murphy je podjetnica in mama dveh otrok. Njena družbena omrežja razkrivajo, da se je rodila Braziliji, kjer je tudi odraščala in ustanovila podjetje Advanced Care Partners (ACP). V Ameriko se je preselila leta 2003.

»Simpatični Gogi si je prav za vsakega od otrok, ki so ga želeli spoznati, vzel čas, poklepetal je tudi z “angeli v belem in modrem”, kot je označil naše zdravnike, sestre in ostale, ki skrbijo za najmlajše na bolnišničnih oddelkih.Prinesel je darila in obljubil, da se kmalu spet vrne.«, so še dodali.

Skupaj od prve večerje

Ob tem je nova partnerka našega asa za MMC RTV razkrila, kako se je spoznala z našim košarkarjem. Greice Murphy je tako povedala, da je to zasluga skupnega prijatelja. »Odšla sva na večerjo v restavracijo, in to na običajni delovni dan. Vse od takrat sva skupaj.«