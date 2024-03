Goran Dragić iskreno o tem, kaj ga je gnalo naprej

V oddaji Tednik je v pogovoru z novinarjem Igorjem E. Bergantom športna legenda, košarkar Goran Dragić, ki mu vsi rečejo Gogi, razkril, kaj vse se bo dogajalo avgusta na poslovilni tekmi, ki jo vsi že nestrpno pričakujejo.

Dragić je povedal, da bo 23. avgusta gala dogodek, 24. avgusta pa poslovilna tekma, ki se je že zelo veseli, saj bo na prizorišču veliko igralcev, s katerimi je igral oziroma je imel to čast, da si je z njimi delil garderobo. Poleg Luke Dončića, Nikole Jokića bodo še druga imena. »Jimmy Buttler, pa nekaj igralcev, ki so že končali športno pot. Luis Scola, Leandro Barbosa, Steve Nash, tako da bo zelo veliko igralcev, ki so pustili velik pečat v košarki. Imeli bomo tudi glasbene točke, pa tiho dražbo, vse v dobrodelne namene.« je povedal Dragić.

Goranova dobrodelnost je znana daleč naokoli, že zdaj je možno donirati za projekt Botrstvo v športu prek gesla. Goran želi namreč doseči, da »se mladi fantje in dekleta vrnejo na igrišča, da niso več pred računalniki, da niso doma zaprti, ampak da imajo dostop do svojih igrišč, da so v dobi kondiciji, da lahko sledijo svojim sanjam in da bomo v prihodnosti lahko gledali nove dončiće.«

Oče s polnim delovnim časom

Dragić se je tudi pošalil in rekel, da je zdaj »oče s polnim delovnim časom. Peljem otroka v šolo, potem na trening, pa s treninga domov. To je tisto, kar me veseli. Zaradi tega sem se tudi odločil, da končam svojo športno pot.«

Močna volja

Za uspeh v karieri je potrebno več dejavnikov. Eden izmed njih so vsekakor poškodbe športnikov in Dragić je imel srečo, da je kariero končal brez velikih poškodb. Imel je tudi dobrega agenta in močno jekleno voljo. » Vsakič, ko sem šel na trening, sem imel to v mislih, da verjamem, da sem dovolj dober, da sem kvaliteten, da ostanem v Ligi NBA in dokažem tem ljudem, da je vse možno. To je tisto, kar me je nekako gnalo naprej in še dandanes se rad spominjam tega, kar sem dosegel in kakšna je bila ta moja športna pot,« poroča rtvslo.si.