Tako je bilo videti, ko se je Dragić srečal z njenimi starši (Suzy)

Našega nekdanjega košarkarskega kapetana že dolgo nismo videli tako radostnega. Prav zatreskan je, kar dokazuje z objavami na svojem profilu na instagramu. Tam brez zadržkov objavlja intimne trenutke v dvoje, ki jih preživlja z novim dekletom. Poslovno uspešna Brazilka Greice Murphy je v Goranu Dragiću prebudila strast in fanta predstavila tudi staršem.

Športnega zvezdnika so toplo sprejeli in ga pogostili, kot se spodobi za prisrčnega bodočega zeta, ki osrečuje njihovo hčer. Skupaj odkrivata vznemirljive kotičke ameriške divjine in obiskujeta tekme najbolj elitne košarkarske lige na svetu. Očitno je, da je spet dobil elan in upanje v partnersko življenje, saj je po ločitvi kar nekaj časa hrepenel po pristni, iskreni ljubezni. Oddahnil si je tudi, da lepotice ni treba več skrivati pred sedmo silo, in se požvižga na zavistne komentarje.