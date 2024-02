Tako romantičen je naš Gogi za valentinovo (FOTO)

Nedavno upokojen košarkar Goran Dragić je, kot smo že pisali, sprožil nov val ugibanj, in to zaradi fotografij, ki so nastale na zabavi ob upokojitvi Udonisa Haslema.

Goran je na zabavo namreč prišel v družbi brhke svetlolaske po imenu Greice Murphy, podjetnice brazilskega rodu in mame dveh otrok.

Na družbenih omrežjih je Gogi kasneje objavil fotografijo, na kateri sta objeta in kar žarita skupaj od sreče, s katero je potrdil zvezo z Gracie. Ker pa je bila dama v prelepi čipkasti beli obleki, se že mnogi sprašujejo, ali se mogoče obeta nova poroka.

»Srečno valentinovo, širimo ljubezen,« je zapisalo na družbenem omrežju na dan zaljubljencev njegovo novo dekle ob nadvse romantični fotografiji, na kateri se zaljubljenca poljubljata, v ozadju pa dih jemajoči sončni zahod.

Romantični poljub FOTO: Goran Dragić

Preberite še: