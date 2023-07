Podtaknil požar na posestvu najbolj znane slovenske Kmetije: uničena je v celoti (VIDEO)

Danes ponoči ob 1.20 je v vasi Znojile pri Krki na jasi blizu gozda zagorela lesena brunarica. Požar je v celoti uničil objekt, posredovali so gasilci PGD Krka, PGD Zagradec in PGD Muljava, pišejo na facebook strani PGD Muljava.

Kaj hitro se je razširila vest, da je požar izbruhnil na posestvu, kjer so snemali Kmetijo. Na 24ur.com so to v objavi potrdili in dodali, da je bil podtaknjen. Pripisali so še, da so kamere, nameščene v objektu, ujele moškega, ki je vstopil v leseni objekt in ga zakuril. Po poročanju 24ur.com je videti moškega, oprtanega z nahrbtnikom in z lučko na glavi, kako vstopi v prostor in podtakne požar. Moški nato objekt zapusti.

Škode naj bi bilo za več deset tisoč evrov.

Lesena brunarica (velika okoli štiri krat tri metre) je v celoti pogorela in je del posestva, kjer bodo v kratkem snemali tudi novo sezono resničnostnega šova Kmetija. Na POP TV zagotavljajo, da dogodek ne bo vplival na priprave za novo sezono Kmetije.