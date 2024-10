Podjetnik, ki ruši tabuje (FOTO)

Direktor podjetja Mikro+Polo Marko Podgornik Verdev je natanko dve leti po kontroverznem, a odprtem viralnem govoru med prejemom nagrade vključi.vse 2022 izdal knjižni prvenec Govorim, ki ga je napisal s Kresnikovim nagrajencem 2014 Davorinom Lenkom.

»Govorim je spoved samemu sebi. Brez celofana in spodnjih gat,« je v spremni besedi zapisal mariborski družabni kronist Denis Bende Živčec. Podgornik Verdev je sicer javnosti znan kot malce poseben in brezkompromisen, a hkrati zelo empatičen direktor, o čigar podjetju in odnosu do zaposlenih govorijo vsi, ki ga poznajo.

Sandra Auer je z možem Rokom zaplesala na house ritme.

Knjigo so kupile govorka in povezovalka prireditev Mojca Pehant, političarka Lidija Divjak Mirnik in profesorica na SEŠ MB Bronja Jarc.

Mitja Čander, alfa in omega Beletrine, z ženo Majo in svojo ekipo

Poleg tega svoje spolne usmerjenosti že dlje ne skriva več. »Moja življenjska zgodba je polna preobratov, padcev, vzponov. Ne skrivam se za poslovnimi uspehi, temveč razkrivam svojo notranjo bitko z lastno identiteto, depresijo in tudi izgorelostjo,« pravi Podgornik Verdev, ki se je s knjigo povsem razgalil.

Na Beletrini, ki je knjigo založila, pravijo, da gre za multimedijski izdelek (knjiga ima v notranjosti ogromno QR-kod za razširjene vsebine), govorni del je Podgornik Verdev posnel kar sam, izredno dobro prodajana pa je tudi v digitalni predprodaji.

Knjigo Govorim, kjer je zaradi groženj s tožbami svoj rojstni priimek Podgornik izpustil, je javnosti predstavil na svoj 51. rojstni dan z veliko zabavo v klubu Luft360, kjer je poleg pojedine poskrbel še za veliko novost mariborskih zabavišč – Silent Disco Party. Pravila oblačenja so zapovedovala črno barvo, le gostitelj večera je prišel oblečen v rožnato.