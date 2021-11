Počivalšek žural na letalu, poglejte, kaj vse so znosili gor (FOTO)

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je svoj rojstni dan preživel na službeni poti s svojimi najtesnejšimi sodelavci. V Bruslju je vodil zasedanje pred verjetnim sprejetjem nove zakonodajo o digitalnih trgih in storitvah, a veselo je bilo že na poti do Bruslja, ko je na letalu nazdravil s svojo ekipo in ministrom za digitalno preobrazbo Markom Borisom Andrijaničem.

Adrijanič je fotografijo slavljenca objavil na twitterju in Počivalšku zaželel še mnoga zdrava leta, a družba se je zabavala primerno prazniku. V ozadju fotografije je mogoče opaziti, da so veseljaki letalo napolnili z barvnimi baloni, na mizici poleg pa je obarvana pijača v kozarcih s pecljem.

Vidno razpoložena ekipa, ki je nazdravila 64. rojstnemu dnevu ministra, se sicer priporočljive razdalje metra in pol ni držala, a si je z izjemo ene potnice, nadela obvezno kirurško masko. Ali se je zabava nadaljevala še v Bruslju, ne vemo, a glede na kopico priprav z baloni, ki so jih s seboj vzeli na letalo, menimo, da so ga proslavili v slogu.