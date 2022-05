Po razkritju Sanjskega moškega završalo: A je to šala?

Na Pop TV so ta teden uradno potrdili, da je novi sanjski moški 23-letni Blaž Kričej Režek. »Za njegovo ljubezen se bo boril šopek srečnih izbrank, ki bodo z njim hodile na romantične zmenke, divje avanture in glamurozne zabave,« napovedujejo. Blaž ljubi morje, je kvalificiran skiper, ki se pripravlja na nadaljevanja študija pomorstva. Redno obiskuje fitnes, trenira boks in se veliko giblje v naravi. Rad se zdravo prehranjuje in meditira.

A mnenja na družbenih omrežjih so deljena. Del komentatorjev je prepričan, da je Blaž premlad za takšno vlogo, saj da mu manjka izkušenj v odnosih in življenju nasploh. Spet drugi poudarjajo, da so nekoč pri teh letih že imeli družine in veliko doživeli.

Objavljamo nekaj komentarjev, ki so se pojavili ob uradnem razkritju Sanjskega moškega (nelektorirano):

»Kje je moški? Pa še sanjski?«

»Včeraj mu je zadnji mlečni zob izpadel.«

»Sanjski moški pri 23.. okej.. kaj pa bo bodoči ženi rekel? Da bo zamudil domov, ker na faksu kolokvij piše??? Ta ne rabi sanjske ženske. Ta rabi hladilno mazilo za roke«

»Dajte ženske no, moški že je, ni lih baba,.. Sanjski pa ne rabi za vse bit ampak samo za eno, eni bo že všeč tak kot je, tud ve niste popolne in sanjske (vsaj ne za vsakega)«

»Ta še sramnih dlak verjetno nima, kakšen moški«

»A je to neka zakasnela prvoaprilska šala?«

»Zelo dobra izbira, upam, da bodo dekleta podobna sanjskemu po izgledu in vrednotah. Sicer skoraj malo verjetno ampak pocakajmo ...«

»Jaz sem imel v njegovih letih že tri otroke, traktor in hišo v 3. gradbeni fazi.«

»Mlad??? Pri teh letih je odrasel moški, ki očitno ve, kaj si želi. Pri teh letih so naši starši in ostali predhodniki že imeli družine in veliko doživeli. Tako da, ugriznite se v zlobne jezike. Sama zavist in neprivoščljivost vas je...«