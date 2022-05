Ste slišali, kdo je novi sanjski moški? Spoznajte Blaža (FOTO)

Prihaja nova sezona šova Sanjski moški, iz Pop TV pa so uradno potrdili, da je novi sanjski moški 23-letni Blaž Kričej Režek. »Za njegovo ljubezen se bo boril šopek srečnih izbrank, ki bodo z njim hodile na romantične zmenke, divje avanture in glamurozne zabave,« napovedujejo.

Kaj vemo o Blažu? Da ljubi morje, to pa še ni vse: »Je kvalificiran skiper, ki se pripravlja na nadaljevanja študija pomorstva. Redno obiskuje fitnes, trenira boks in se veliko giblje v naravi. Rad se zdravo prehranjuje in meditira. Najraje potuje z barko in tako pozabi na vsakdan sredi betonske prestolnice, kjer trenutno živi.«

Kaj je na njem sanjskega? »To lažje ocenijo drugi, se pa ves čas trudim z izboljšavami samega sebe. Prijavil sem se, ker želim najti dekle, s katero bom lahko užival življenje in jo sprejel v svoj svet. Iščem sorodno dušo, ki poka od energije, se dobro počuti v svoji ženstvenosti in izžareva lepoto. Upam, da jo bom očaral svojo samozavestjo in karizmo.«

Mimogrede: Blaž bo šopek deklet spoznal že danes. Upamo, da bo imel več sreče kot njegov predhodnik Gregor Čeglaj.