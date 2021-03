Po oddaji udarili po njej: To je nesramno in neodgovorno

Tekmovalce in sodnike v šovu Masterchef Slovenija je v četrtek presenetila odločitev, da zapusti tekmovanje. Kot je poudarila, je družina na prvem mestu. »Podcenjevala sem vse skupaj, biti mama, biti od doma«, je pojasnila svojo odločitev. To pa je izzvalo precej slabe volje med gledalci, ki so prepričani, da bi nekdo drug bolj zaslužil mesto med 16 tekmovalci.Preberite, kakšna so mnenja gledalcev na facebooku (nelektorirano):»Jaz sem zelo jezen, zakaj se prijavijo če ne zdržijo psihično. Joj grozno vedno mora nekdo it.«»A se je prišla jokat ali je prišla kuhat?«»Nimam nič proti njej, ampak koliko bi jih lahko bilo zdaj na njenem mestu, ki so si to res želeli, kot nekdo ki obupa po 3 oddajah..«»Najlažje je kritizirat..pać se je gospa sama odločila tako..tudi med prvih 16 ji ni bilo podarjeno..saj je dobila priložnost zaradi same sebe in svojih sposobnosti...pač se je premislila...kaj koga briga..to je njena pravica«»To pomeni da je odžrla mogoče enemu mlademu talentu možnost pri udeležbi v šovu. Bodi doma, v objemu domačih na sedežni, in se NE prijavljaj nikamor več.«»Lahko bi dali Damjanu še eno priložnost mislim da nebi blo slabo.«»Zdi se mi nesramno in neodgovorno do tistih, ki so zeleli ter zaradi te gospe niso prisli med top 16. Za drugic bi ji pa svetovala, raje ostani kar doma«