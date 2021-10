Po oddaji gledalci ponoreli: »Sramota, kako nizko ste se spustili«

Jenny D je pesem posvetila Branku. FOTO: Pop TV

V drugi oddaji nove sezone šova Slovenija ima talent je bil žirantše posebej strog. Mnoge je presenetila njegova odločitev, da zlati gumb pritisne po nastopu kraljice preobleke, ki je z dokaj povprečnim pevskim nastopom želela pomagati skupnosti LGBT+. Pesem Can't Take My Eyes off You je posvetila prav Čakarmišu, ki da je zanjo najlepši znani Slovenec.Kot zadnja je na oder stopila 13-letnaiz Metlike. Zapela je znano Disneyjevo uspešnico ter navdušila žirijo in gledalce. Ob njenem glasu so se naježili vsi, saj je pri svojem nastopu kombinirala dve tehniki petja (pop in opero). Tina je seveda dobila štirikrat 'da' in se uvrstila v naslednji krog, a mnogi gledalci so prepričani, da bi si prav ona zaslužila zlati gumb.Objavljamo nekaj komentarjev s facebooka (nelektorirano):Kje pa je tu zlati gumb? Sramota, kako nizko ste se spustili...To pa je za zlati gumb. Bravo. Izjemno!Lepo odpeto, pohvalno. Ne razumem pa današnjega zlatega gumba.Vrhunsko! Za zlati gumb!!Ta je je talent in si resnično zasluži zlati gumb.A kje je ???? Odlično si zapela.Bravo. To je pa bilo za zlati gumb.Izjemen talen in temu je namenjena oddaja.