Po ločitvi Gorana Dragića: to razkrivajo javne evidence

Jeseni 2021 je v javnosti završalo: ločuje se Goran Dragić (o tem je ekskluzivno poročal revija Suzy). To se je zgodilo po osmih letih zakona z Majo, ki je ob poroki prevzela njegov priimek, dekliški pa se je glasil Kalamanda. Čeprav ameriški mediji o tem niso pretirano pisali, marsikatere spletne strani pa Majo še danes navajajo kot partnerico oziroma ženo, pa je povezav z družino Kalamanda vse manj. A začnimo na začetku.

Dve poroki in kroni na glavi

Poročila sta se leta 2013, a sta skupaj živela še preden se je Goranu na naboru leta 2008 uspelo prebiti v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu NBA. Maja je takrat z njim odšla v Phoenix, saj se je njen partner pridružil moštvu Phoenix Suns. Plod njune ljubezni sta dva otroka: leta 2013 sta dobila sina Matea, dve leti kasneje še Victorio.

Nekdanja zakonca sta znana tudi po tem, da sta imela dve poroki: civilno tik pred rojstvom prvega otroka, cerkveno pa sta se poročila leto pozneje. Njuna poroka je bila medijsko precej odmevna, mnoge pa so navdušile krone, ki so pri pravoslavnih porokah pravzaprav nekaj povsem običajnega.

Nepotrjene govorice

Kaj je pripeljalo do razhoda parčka, še danes ni znano. Krožilo je več govoric, kdo naj bi bil odgovoren za razhod, a je vse ostalo le pri nepotrjenih govoricah, zato jih tudi ne bomo povzemali. Svoje zasebno življenje oba skrbno varujeta pred javnostjo. Ob ločitvi so nekateri mediji pisali, da naj bi floridsko družinsko vilo Goran prepustil bivši ženi (ni potrjena informacija), koliko ostalega premoženja – do danes je s košarkarskimi pogodbami zaslužil okoli 154 milijonov dolarjev (po trenutnem tečaju je to približno enako evrov).

Novi razhod

Iz Amerike pa nazaj v Slovenijo. Iz javnih evidenc je videti, da ima Goran Dragić v Sloveniji Fundacijo Gorana Dragića - ustanova za pomoč otrokom in mladini. Ob objavi odločbe je bilo v uradnem listu zapisano med drugim, da so člani prve uprave ustanove Duško Vujanović, Nenad Kalamanda in Goran Dragić. Omenjeni Kalamanda je brat Dragićeve nekdanje žene.

Iz javno dostopne baze Erar je videti, da je bil 23. junija 2020, torej, ko sta bila Goran in Maja še zakonca, imenovan za zastopnika omenjene fundacije. Po ločitvi je nekaj časa še zasedal položaj vse do 23. februarja letos, ko je bil s tega mesta razrešen, zastopnik pa je postal Žiga Koščak.

