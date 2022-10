Po Exatlonu jo čaka pol leta rehabilitacije

Kako neusmiljena je lahko usoda, je pred tedni na lastni koži preizkusila Teja Kralj, ki se ji je v prvi oddaji Exatlona zgodilo to, česar se je najbolj bala. Simpatična svetlolaska in mati dveh otrok je namreč že na prvem poligonu staknila hudo poškodbo, zaradi česar je morala spakirati kovčke in se vrniti nazaj v Slovenijo. Izjemna športnica je priznala, da je bila to njena prva resna poškodba v življenju, a kljub spletu nesrečnih okoliščin in hudim bolečinam zaradi poškodovanih križnih vezi in počenega meniskusa je ostala optimistična.

Zdravniki v jeseniški bolnišnici so jo že operirali, po posegu pa je spregovorila o tem, kako se je vse skupaj izteklo in koliko časa bo potrebnega, da bo povsem okrevala. Priznala je, da si bo za okrevanje vzela šest mesecev. »Ne glede na to, da bi ga lahko skrajšala, verjamem v to, da se počasi daleč pride in bo tako končni rezultat boljši. Če sem lahko štiri mesece nepremično ležala z dvema srčkoma pod svojim, bom zdržala tudi to obdobje, ki bo veliko manj monotono,« je povedala Teja, ki je v tednih med čakanjem na operacijo pridno telovadila in razgibavala svoje mišice. Le trideset ur po posegu je priznala, da je pridno migala in da je občutek, da se lahko kljub poškodbi premika, enkraten.

Po operaciji ostaja pozitivna in prepričana, da se bo vrnila na svoja stara športna pota. FOTO: INSTAGRAM

»Kako premalokrat se zahvalimo za vse, kar za nas storijo zdravniki, sestre in vsi preostali, ki sodijo v sklop nekega zdravljenja,« je ob tem še priznala nekdanja tekmovalka Exatlona, ki je pohvalila osebje bolnišnice. »Pohvaliti moram vse, od prijaznih sester in dr.ob sprejemu v Splošno bolnišnico Jesenice do deklet v slačilnici, dr., ki me je operiral, in vseh tistih deset ljudi, ki krožijo okrog tebe, preden zaspiš, sester na oddelku, fizioterapevtov, ki te spodbujajo pri vsakem najmanjšem premiku noge in ti čestitajo za tisto, za kar misliš, da ni vredno pohvale. Na koncu pa ne smem pozabiti na kuharice,« je hvaležna nekdanja tekmovalka največje športne preizkušnje na malih zaslonih, ki je prepričana, da bo teh šest mesecev, kolikor si je zadala za popolno okrevanje, hitro minilo.