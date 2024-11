Slovenska pevka je objavila ganljiv zapis

Triindvajsetletna primorska raperka, umetnica in divja upornica Masayah, s pravim imenom Mia Puhar Rodin, ki je s svojo ustvarjalnostjo dodobra prevetrila slovensko glasbeno sceno, z iskrenimi sporočili ves čas navdihuje in opogumlja mlade.

Masayah je pred enim letom naredila korak naprej od primorske nadarjene raperke do slovenske hiphop in r'n'b senzacije. Njena izjemna ustvarjalna moč in močna odrska pojavnost sta dosegli tudi publiko onkraj naših meja, saj je nastopila na festivalih na Hrvaškem in v Srbiji, letos pa so jo povabili na festival Exit, kjer bo delila oder z največjimi regionalnimi glasbeniki.

Dejavna je tudi na družbenih omrežjih, tokrat je s sledilci ob fotografiji delila kratek zapis, ki kaže, da je na današnji dan glasbenica pred leti izgubila očeta.

Na današnji dan je pred leti izgubila očeta. FOTO: Masayah

