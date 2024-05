Primorska raperka Masayah spet podira tabuje

Glasbenca Masayah, ki je pred enim letom naredila korak naprej od primorske nadarjene raperke do slovenske hiphop in r'n'b senzacije, je na letošnji podelitvi glasbenih nagrad zlata piščal znova dobila potrditev, da je na pravi poti. Po lanski nagradi za novinko leta je letos prejela kar dve, in sicer za album leta in pesem leta z naslovom Zavedno.

»Izjemno sem presenečena in vesela, saj je bila konkurenca, ki jo resnično cenim, zelo močna, in sem si takšnega razpleta potihoma le želela. Najbolj me veseli, da je moje delo prepoznano tudi v strokovnih krogih. Vedno pravim, da so moje pesmi zrcalo moje osebnosti, in dobiti nagrado za ta del Mie je izjemno,« je izjavila velika zmagovalka po prejemu zlatih piščali.

Ankarančanka Mia Puhar Rodin je z novo skladbo zatresla slovensko rap in hiphop sceno. FOTO: OSEBNI ARHIV

Novinka torej ni več novinka, postala je ustaljeno ime na naši glasbeni sceni, ki postavlja smernice modernega hiphopa, svoj glasbeni izraz pa vse bolj približuje pop žanru in s tem močno širi krog poslušalcev. Njena izjemna ustvarjalna moč in močna odrska pojavnost sta dosegli tudi publiko onkraj naših meja, saj je nastopila na festivalih na Hrvaškem in v Srbiji, letos pa so jo povabili na festival Exit, kjer bo delila oder z največjimi regionalnimi glasbeniki.

Njen ustvarjalni proces se nadaljuje, minuli petek je Masayah v Pivnici Union v ožjem krogu prijateljev, sodelavcev in glasbenih ustvarjalcev predstavila novo skladbo z naslovom Cigaret, za katero je posnela tudi izjemen videospot. »Vsebina besedila je pravzaprav dialog med cigareto in mano, govori pa o tem, da se moramo zazreti vase, si priznati, kaj nas omejuje, se boriti s tem, kdo smo in kaj nas označuje,« pravi Masayah o skladbi. V videospotu sta odlično prikazana ujetost in njen boj s samo seboj. »Za snemanje smo si vzeli dovolj časa, vse načrtno pripravili in tudi datumsko uskladili, saj je bilo na setu trideset ljudi, ki so morali delovati kot celota. Menim, da nam je to odlično uspelo. Seveda, ravno zaradi podrobnosti scenografije in kostumografije, ki ponazarjajo sporočilo besedila, bi si vsi želeli imeti na voljo več kot dva snemalna dneva, ampak je že to ogromen finančni zalogaj za 23-letno umetnico. Ponosna sem na ekipo in dejstvo, da nam je uspelo tako realistično uprizoriti sporočilnost skladbe,« je zadovoljna s končnim izdelkom

Rockerja Martin Janežič - Buco in Matevž Šalehar - Hamo sta navdušena nad njenim novim izdelkom. FOTO: Gal Banko

Novo skladbo bo prvič v živo predstavila na svojem doslej največjem koncertu, v Cvetličarni, 8. junija. »Po razprodanem koncertu v Kinu Šiška sem ugriznila v še večje jabolko in seveda imam veliko odgovornost, kako koncert izpeljati tako, da bom najprej zadovoljila vse svoje kriterije. Mislim, da bo to najtežji del projekta,« se na široko zasmeji Mia in še razkrije: »Koncert bom nadgradila z inštrumentalisti, ki si bodo oder delili s plesalci. Pripravljamo tudi izjemne vizualije in scenografijo.« Masayah bo s koncertom proslavila peto obletnico, odkar je izdala prvo skladbo z naslovom Pusto.