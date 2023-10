Petra Parovel šokirala sledilce s to novico

Priljubljena slovenska vplivnica in podjetnica Petra Parovel mnogo Slovenk navdušuje s svojimi športnimi oblačili. Na njenih pop up trgovinah se ponavadi tre ljudi. Posel lepo cveti, čeprav je dela ogromno. Zato se je podjetnica znašla v dvomih.

Kot je razkrila na svojem Instagramu profilu, si želi drugega otroka. Vendar pa o tem ni popolnoma prepričana, saj se v njenem življenju trenutno dogaja toliko reči, da ne ve, če bi vse to zmogla. Čeprav verjame, da se da tudi z dvema otrokoma, se obenem sprašuje, ali se je pripravljena »dati še enkrat na pol« kot se je izrazila. »Strah me je, ali sem pripravljena požreti, da posel prepustim sodevcem, ali bom to zmogla. Ne vem, moram predelati,« je bila s svojimi sledilci iskrena Petra. Obenem se je tudi zahvalila vsem, ki jo spremljajo in jih prosila, naj ji ničesar ne svetujejo, saj se mora odločiti sama.