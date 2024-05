Petnajst lepih v izbor najlepše (FOTO)

Sobota bo v znamenju lepote: v letnem gledališču Zavoda Ars Viva v Starem trgu pri Ložu bo namreč polfinale izbora Miss Slovenije 2024. Predstavilo se bo dvajset deklet, ki so se zadnjih nekaj mesecev izobraževale na različnih področjih in opravljale različne izzive, ki so pripomogli k njihovemu osebnemu in kariernemu razvoju. Projekt že vrsto let poteka pod sloganom Podpirajmo slovensko in povezujmo Slovenijo! in skupaj z zvestimi poslovnimi partnerji omogoča dekletom ogromno možnosti in priložnost na različnih področjih.

Dvajseterica se je tako v minulih tednih med drugim udeležila delavnice imagineeringa z dr. Juretom Knezom, predsednikom podjetja Dewesoft, in si začrtala svojo petletno pot ter korake do uresničitve zastavljenih ciljev. Obiskale so tudi Tosamo, kjer so poleg pomembnosti intimnega zdravja spoznale, kako pomembno je, da so podjetja družbeno odgovorna in da na trg postavijo dobre izdelke, ki so varni in prijazni tako do uporabnikov kot do okolja. Dodobra so spoznale tudi občino Loška dolina, letošnjo gostiteljico polfinalnega izbora miss Slovenije.

Dekleta so se udeležila delavnice imagineeringa z dr. Juretom Knezom. FOTO: arhiv projekta Miss Slovenije

Poglejmo zdaj naprej, v soboto: dekleta, zanje ste lahko glasovali z všečkom na uradnem profilu na facebooku Miss Slovenije, bo ocenila tudi strokovna žirija, ki kandidatke za letošnjo lepotno krono spremlja od začetka letošnjega izbora, v finale pa jih bodo poslali 15. Žirijo sestavljajo aktualna miss Slovenije Alida Tomanič, dr. Jure Knez, predsednik in solastnik podjetja Dewesoft, Mojca Šimnic Šolinc, direktorica podjetja Tosama, Matjaž Antončič, župan občine Loška dolina, in David Miško, direktor trženja v Skupini stroka.si.

20 DEKLET se bo predstavilo na polfinalu.

Polfinalno prireditev bosta z nastopom popestrili Eva Boto in Nuša Derenda. Mimogrede: čeprav se peterica ne bo uvrstila v finale, to še ne pomeni, da je zanje sodelovanja pri projektu Miss Slovenija konec. Jelka Verk, lastnica licence in kreativna vodja projekta, pravi, da že več let tudi po koncu projekta dajejo možnosti in priložnosti vsem dekletom, ki si tega želijo, in jih aktivno vključujejo v projekt in organizacijo.

Poleg finalistk bodo razglasili tudi zmagovalno skupino, ki je na inovativen način najbolje predstavila eno od blagovnih znamk Kovinoplastike Lož. FOTO: arhiv projekta Miss Slovenije

Eko obleka

Kot rečeno, so se dekleta v minulih tednih izobraževala in opravljala različne izzive, na polfinalnem večeru pa bodo poleg finalistk razglasili zmagovalno skupino, ki je najbolj inovativno predstavila eno od blagovnih znamk Kovinoplastike Lož, zmagovalno skupino, ki je posnela najboljši video o uporabniški izkušnji Kronotermove toplotne črpalke in to podprla s člankom, in zmagovalko že tradicionalnega Tosaminega izziva, v katerem je prišla do izraza ustvarjalna plat dvajseterice: dekleta so iz sanitetnega materiala, ki ga proizvajajo v Tosami, sešile eko obleko, ki jo bodo na polfinalu tudi nosile.

Kandidatke so iz sanitetnega materiala sešile eko obleko, ki jo bodo na polfinalu tudi nosile.

Prireditev si lahko ogledate v živo, vstopnice so že na prodaj, svojo izbranko pa lahko spremljate tudi prek uradnega kanala Miss Slovenije na youtubu, kjer bo prenos dogodka potekal v živo.

Posnele so video o uporabniški izkušnji Kronotermove toplotne črpalke. FOTO: arhiv projekta Miss Slovenije

To soboto bomo torej dobili 15 finalistk, vsaka pa bo potem stiskala pesti, da bo prav njej pripadel laskavi naziv najlepše v Sloveniji. Zmaga prinese tudi udeležbo na svetovnem spektaklu lepote, kjer se vsako leto več tednov družijo lepotice iz več kot sto držav.

Izbor za miss sveta velja za najstarejše mednarodno lepotno tekmovanje, začelo se je na Otoku leta 1951, ko je prvi izbor organiziral Eric Morley. Po njegovi smrti leta 2000 je organizacijo prevzela njegova žena Julia Morley. Aktualna miss sveta je Čehinja Krystyna Pyszkova, dve verjetno najbolj (prepo)znani zmagovalki sta Indijki, in sicer igralki Aishwarya Rai Bachchan (zmagala je leta 1994) in Priyanka Chopra Jonas (zmagala je leta 2000).

Dodobra so spoznale občino Loška dolina, letošnjo gostiteljico polfinalnega izbora. FOTO: arhiv projekta Miss Slovenije