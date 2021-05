Peter Poles z družino zapustil Slovenijo (FOTO)

Družinsko fotografiranje pred baziliko Sagrada Familia v Barceloni. FOTO: Instagram

je odvodil resničnostni šov Sanjski moški in se v tem mesecu z ženo, sicer blogerko, in njunima dvema hčerkama odpeljal na družinske počitnice v Španijo. O potovanju poroča Nika na instagramu in očitno se pohajkovanja po skoraj treh tednih še niso naveličali. Da se tudi v tujini počutijo kot doma, so s seboj vzeli domačega ljubljenčka, na katerega je Nika zelo navezana.Pot po Španiji so začeli v »ljubkem obmorskem mestecu z grškim pridihom in italijanskim sladoledom« Altea. Obiskali so še Valencio, Costa Bravo, Barcelono, Dalijev muzej v Figueresu, se sprehodili čez Guadalest, ki jih je popolnoma prevzel. »V Guadalest smo se odpravili z informacijo, da je lepo mesto malo višje v hribih, zapuščamo pa ga s spoznanjem, da je očarljiva vasica okrog trdnjave, s katere se vidi daleč naokrog, tudi do obale. Razgledi tu so res nepozabni, zagotovo pa zmaga ta na turkizno modro akumulacijsko jezero.«Potujejo tam, kjer se jim ni treba gnesti s trumo turistov. »Potovanje v tem času nam je všeč. Turistov je malo, domačini so nas veseli. Naravne znamenitosti so odprte, muzeji v večini tudi, a v skrajšanem delovnem času ali samo za vikend. Polne in delujoče so v glavnem gostilne in trgovinice z lokalno ponudbo, v katere zahajajo domačini, kar pomeni dobro 'guštanje' in odkrivanje lokalnih ustvarjalcev in umetnikov.« Nika še piše, da je bila, ko sta bila s Petrom v Barceloni, njuna starejša hči še v plenicah, zdaj pa je stara že 12 let.Na instagramu so nad fotoreportažo iz juga Španije navdušeni, nekateri pa zakoncema sporočajo, da sta skupaj na fotografijah videti kot »najbolj 'frišna' srečna zaljubljenca, ki je pred njima še celo ljubezensko življenje«.