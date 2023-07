Peter Poles si je delal črtice (VIDEO)

Se spomnite glasbene oddaje Videospotnice, ki je izstrelila med zvezde veliko imen, ne samo glasbenih, temveč tudi voditeljskih? Oddaja je bila tako priljubljena, da je konkurirala celo TV Dnevniku. Pošteno je zatresla glasbeno sceno, izstrelila Siddharto in Sebastiana pa Miho Šaleharja, Petra Polesa in Uršo Jerkič.

Na družbenih omrežjih smo zasledili izsek iz televizijske oddaje Poletni večer, 65 let televizije. Peter Poles je tako komentiral dogajanje pred leti:

»Eden od mojih videzov je bila tale kratka blond čupica (smeh). Fajn je bilo. Veliko oddaj smo posneli, vmes smo praznovali tudi 1000. oddajo. Vsak dan smo posneli oddajo in ne vem, če si mladi sploh znajo predstavljati, da je bila oddaja v času, ko videospotov nisi mogel gledati na zahtevo. Se pravi takrat, ko so bili videospoti na sporedu, si moral prižgati Videospotnice ob sedmih zvečer, biti doma in potem glasovati. In pazi to, še glasovanja smo sprejemali sami voditelji. Naredil sem si velik seznam z imeni bendov, ki so se vrteli, in potem sem si črtice delal. Vsak je bil zadolžen za to na 14 dni. Dobro je bilo.«

