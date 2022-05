Opa, ste videli to plesno točko Andreja Škufce in Petra Polesa? (VIDEO)

V šovu Znan obraz ima svoj glas so nastopajoči znova navduševali z glasbenimi preobrazbami. Brata Anej in Rok Piletič sta se med drugim preobrazila v Justina Wellingtona & Small Jam ter zapela glasbeni hit Iko Iko. Anej je ob tem hkrati imitiral kar dva pevca.

Navdušenje nad pesmijo se je razširilo tudi med voditelja in žirante, Sašo Stare pa je naposled prepričal plesnega sodnika Andreja Škufco, da je še sam pokazal nekaj gibov in zaplesal to znano koreografijo. Na odru se mu je pridružil tudi Peter Poles, oblekla sta se v havajske srajce in navdušila!

»Malo so me zmotili tvoji gibi rok. Vs eje bilo preveč natančno, to ni svetovno prvenstvo, ni se ti treba tako truditi,« mu je je med drugim v šali dejal Stare, ki se je prelevil v sodnika in jima tudi podelil desetico.