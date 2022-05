Tekmovalko ganili do solz: Poles ji je poiskal izgubljene sorodnike

Po dvotedenskem premoru se je vrnila oddaja Znan obraz ima svoj glas, ki je postregla s številnimi čustvenimi trenutki. Posebno presenečenje je doživela tudi Martina Majerle, ki so ji v ustvarjalci šova uresničili dolgoletno željo in ji v studio pripeljali njene slovenske sorodnike. Že vrsto leto namreč išče slovensko sorodstvo, ki prihaja iz Bele krajine, zdaj pa ji je na pomoč priskočil Peter Poles, ki je znan po uresničevanju sanj v oddaji Dan najlepših sanj.

V studiu se ji je najprej pridružila sestra Mateja, obe pa sta vidno ganjeni do solz objeli osebi, ki sta poznali njunega dedka Bojana, in sicer sta to njuni daljni bratranec Tomaž in sestrična Božidara, ki sta imela istega pradedka Franca kot Martina in Mateja. »Tale vaša detektivska služba je fenomenalna. Komaj čakava, da jih obiščemo v Beli krajini. Hvala za to prelepo presenečenje!« Z daljnimi sorodniki so si padli v objem in jokali od sreče ...

