Pahor se je zahvalil Zrnecu in Cavazzi

Predsednik je poklepetal z igralcema Jurijem Zrnecem in Sebastianom Cavazzo.

Novi zapleti in veliko navdušenja

Želela sem si igrati že v prvem delu, ampak sem bila še premlada.

Da je predsednik državena instagramu prava zvezda, že dolgo ni skrivnost. Na svojem profilu redno objavlja utrinke iz predsedniške pisarne in zasebnega življenja, zato je bil večkrat tarča kritik. Nemalo prahu je dvignil pred nekaj dnevi, ko je objavil fotografijo s snemanja drugega dela mladinskega filma Gajin svet, ki na spored prihaja prihodnje leto. Na snemanje ga je povabil režiser, Pahor pa je priznal, da je v družbi igralcev preživel čudovit dan.»Ogledal sem si snemanje filma Gajin svet 2 in se srečal z glavnimi igralci. Vsem ustvarjalcem filma privoščim še večji uspeh kot ob prvencu. Hvala za prijaznost režiserju, glavnima igralcema Gaji () in Maticu () terin preostalim,« se je zahvalil za povabilo na snemanje, sledilci pa so ga pohvalili, da je očitno mož tisočerih obrazov, vsestranski človek, ki se odlično znajde na vsakem dogodku in v družbi različnih ljudi.​Mladinska komedija je nadaljevanje priljubljene zgodbe o pogumni in navihani Gaji, ki smo si jo leta 2018 množično ogledali v kinu. Zdaj 14-letna glavna junakinja se bo tudi v drugem delu na svoj odločni način spopadla z najstniškimi težavami, doživela vdor v osebni profil na družabnem omrežju, pomagala rešiti kriminalni primer in nam pokazala, da največ šteje prijateljstvo. Pa čeprav so tvoji starši ločeni, živiš s tečno starejšo sestro in se zaplete še tvoj odnos z najboljšim prijateljem.»Izjemno sem vesel, da je po štirih letih pred nami nadaljevanje filma, ki je osvojil srca več generacij otrok in staršev. Gaja je zdaj nekoliko starejša, njen svet pa ostaja svet poguma, zapletov, akcije, srčnega prijateljstva in optimizma. Filmski zgodbi je primerno tudi vzdušje na snemanju – spet se je zbrala odlična ekipa. Začetek snemanja pa je zame še posebno simboličen, saj ravno te dni mineva 30 let od prve klape enega najbolj priljubljenih slovenskih filmov Babica gre na jug, pri katerem sem z režiserjem in producentomsodeloval kot direktor fotografije in producent. Veseli me, da po 30 letih še vedno ustvarjava – Vinci ravno zaključuje snemanje filma Dedek gre na jug, jaz pa začenjam nadaljevanje Gaje,« je povedal režiser in producent Bratuša.Štiriletni premor pa je vsem prinesel marsikaj novega. Med drugim tudi novo glavno igralko. Gajo bo upodobila nadarjena Uma Štader, za katero je bila glavna vloga pravo presenečenje. »No, zdaj sva obe z Gajo malo starejši in vse se je poklopilo. Ko sem se prijavila na avdicijo, sem bila prepričana, da iščejo stranske like. Ko pa me je poklical režiser in mi povedal, da bom igrala glavno vlogo, sem potrebovala kar nekaj dni, da sem dojela, da je res,« je priznala.Nad snemanjem in pripravami je navdušen tudi mladi talent Enej Černe Berčič, ki bo v drugem delu Gajin prijatelj Matic. »Zelo se veselim vloge in snemanja, saj bo to zame velika izkušnja. Tudi na vajah, ki smo jih imeli v zadnjih mesecih, sva se z Umo veliko naučila. Vaje je vodila igralka Ajda Smrekarin to je bila najbolj zabavna šola kadar koli. Zelo sem užival in tudi še bom,« je priznal nadarjeni najstnik. Mlada igralka bo največ snemalnih dni preživela s Sebastianom Cavazzo, svojim filmskim očetom, ki pravi: »Naša družinska zgodba se nadaljuje. Dekleti sta nekoliko zrasli, jaz kot njun oče pa sem se v tem času naučil marsičesa. Tudi kuhati. Čeprav ne živimo skupaj, smo srečna družina, ki ima vzpone in padce. Tudi drugi del močno izpostavi spletne zlorabe mladih, kar se mi zdi prava smer, saj je teh danes verjetno še več, kot jih je bilo pred štirimi leti. Res se veselim snemanja in dela z mladimi igralci.«Preostale vloge prevzemajo zvezdniki slovenske scene, večino že poznamo iz prvega dela. Poleg Sebastiana Cavazze šekot Gajina mama,kot družinski prijatelj Gregor, Ajda Smrekar kot Gajina učiteljica saksofona Ema inkot višji inšpektor Hace. Vračata se tudi mladikot Gajina sestra Tea inkot njena prijateljica Daša. Na novo pa se jim pridružujejo Jurij Zrnec,in številni drugi.