Pahor je bil težji od 100 kilogramov: »Mah, bili smo debeli in srečni«

Bivši predsednik Borut Pahor je znan navdušenec nad športom, še vedno je izjemno aktiven tekač in tudi plavalec. Kot pravi, sicer ne tekmuje več, a si v mirni in čisti vodi še vedno rad privošči kakšno urico plavanja.

Na družbenih omrežjih je Pahor tokrat s sledilci ob fotografiji delil spodnji zapis.

»Plavanje je vrhunski kondicijski trening. Dela celotno telo in zdi se, da voda osveži malo tudi dušo. Po operaciji ušesa ne tekmujem več v triatlonu, če pa je voda čista in mirna, si privoščim kakšno urico plavanja. Mimogrede, ko sem bil na Koleziji vsak dan, poleti in pozimi, ob nedeljah še za vaterpolo, sem bil edinkrat v življenju težji od 100 kilogramov. Po koncu smo šli na duple porcije friganih kalamarov, ogromno kruha in piva do konca. Ali pa sem šel, preden sem šel proti 23. uri domov, še na izdano porcijo girosa s preveč ocvrtega krompirčka. Mah, bili smo debeli in srečni.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Ha, ha, nekdaj debeli in srečni, zdaj pa fit in uspešni«, »Ne ne, ni slab vtis, saj ste bili zagotovo zame najboljši predsednik, verjetno jaz naletim na vašem profilu na same vaše luštne aktivnosti. Kar uživajte g. Predsednik pa lep pozdrav iz Štajerske«, »Eni smo še kar “srečni”«.

