Ali je Borut Pahor v Bosni in Hercegovini naredil prevaro? (FOTO)

Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor se je v teh dneh mudil v Bosni in Hercegovini, kjer je obiskal tudi mesto Mostar. Kot je zapisal na instagramu, se je pri poletu iz Mostarja v Zagreb zataknilo, saj so polet večkrat prestavili.

Po prestavitvah letov pa ni bil križem rok, ampak si je ogledal tamkajšnje znamenitosti, med drugim tudi enega izmed mostov, ki je zaradi načina izgradnje lahko še posebej velik izziv za tiste, ki se bojijo višine oziroma imajo zaradi nje vrtoglavice. Deloma je namreč zgrajen iz stekla. Med takšne, ki imajo vrtoglavice, spada tudi Pahor, ki pa ni dopustil, da bi ga to oviralo pri tem, da stopi nanj.

»Včeraj so dvakrat prestavili polet iz Mostarja v Zagreb, zato smo koristno zapravljali čas z obiskom zanimivosti v Mostarju in okolici. Ker imam strašno vrtoglavico, da še češenj pri sosedu ne morem rabutat, smo šli stavit, ali se upam sprehoditi po steklenem mostu, ki stoji visoko nad Mostarjem v parku Fortica. Kako dobiti stavo? Tako, da hodiš po mostu z zaprtimi očmi, itak je na obe strani ograja. Da sem mižal, pa niso vedeli, saj sem imel sončna očala. Ali to šteje kot prevara? Ne, kje pa piše, da moraš imeti odprte oči,« je zapisal na svojem instagram profilu, ki je imel v času pisanja tega članka že več kot 139 tisoč sledilcev.

Treba je priznati, da se je pri tej stavi odlično znašel in jo zaradi iznajdljivosti tudi dobil. Kaj točno pa je zaradi nje dobil (če sploh je kaj), pa v svoji objavi ni razkril.