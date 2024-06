Osmič tekli pod Pohorjem (FOTO)

Minulo nedeljo je pod Pohorjem teklo več kot 700 tekačev vseh starosti. 6,5 in 10-kilometrski trasi so dodali še družinski in otroški tek, ki postajata čedalje bolj priljubljena.

»Organizacija našega teka zahteva veliko sodelujočih pri pripravah in izvedbi. Letos je sodelovalo več kot 50 prostovoljcev, ki so pomagali na progi. Posebej se zahvaljujemo vsem gasilcem, članicam in članom KO RK Občine Hoče - Slivnica, ki so delili vodo na okrepčilnih postajah ob progi, Sokijevi bobnarski šoli in šolskemu bandu VIOLETS iz OŠ Hoče ter vsem gledalcem, ki so spodbujali tekače in tekačice,« je povedala Metka Oberlajt iz organizacijskega odbora teka, ki je še dodala: »Tek pod Pohorjem je velik finančni zalogaj, zato smo hvaležni vsem, ki so nas podprli, bodisi finančno bodisi z materialnimi prispevki.« Trasa teka, ki je bila prijetno razgibana, je prejela pohvale tekmovalcev, ki so uživali v pravem pohorskem krosu.

