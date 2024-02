Opojen večer v petek zvečer

Ansambel Opoj je mlada štiričlanska glasbena fantovska zasedba, v kateri so moči združili Matjaž Zemljič iz Črešnjevca pri Gornji Radgoni, Božidar Štiberc iz Ljutomera in Uroš Škripec iz Velike Nedelje ter Dominik Solina iz Dornave. »Vseh deset let smo stremeli k temu, da bi izvajali lastne kvalitetne skladbe, ki smo jih ustvarjali tudi sami, s štiriglasnim petjem. Vsi fantje zares uživamo v petju in glasbi ter s ponosom ohranjamo slovensko kulturno dediščino, vežejo pa nas tudi pristne prijateljske vezi,« pravi Uroš Škripec.

10 let je že na sceni ansambel Opoj.

Svojo glasbeno pot so leta 2013 začeli kot trio zasedba. »Kmalu pa smo spoznali, da bi nam prišel prav še četrti član, zato smo k sodelovanju privabili še Dominika. In moram priznati, da je bilo zadnjih deset let za nas zelo uspešnih. Razen obdobja covida, ko nekaj časa ni bilo javnih nastopov, smo ves čas veliko nastopali, predvsem pa ustvarjali nove in nove skladbe. Letno smo opravili med 70 in 80 nastopov,« še pove Škripec. Sedež ansambla je v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni.

Med gosti je bil 12-letni Miha Pavlin, ki je zapel pesem Kje si, očka. FOTO: arhiv ansambla

Odlično vzdušje

Koncert ob 10-letnici, ki so ga poimenovali preprosto Opojen večer in so ga oktobra lani pripravili v športni dvorani v Ljutomeru, pa bomo lahko ta in prihodnji petek v dveh delih videli na prvem programu Televizije Slovenija. »Veseli smo, da je bilo na koncertu toliko ljudi, ki so prispevali k odličnemu vzdušju. Obiskovalcem smo predstavili vseh 10 skladb, ki so tudi na novi zgoščenki, imenuje pa se po zmagovalni polki Kmečki fant muzikant, za katero smo pred petimi leti, na 28. festivalu Vurberk, prejeli glavno nagrado – zlatega zmaja, pa tudi nagrado za najboljšo skladbo po izboru radijskih postaj Slovenije. Melodijo za polko je ustvaril Tine Lesjak, besedilo pa Vera Šolinc,« povedo fantje, ki so na zgoščenko uvrstili še druge prepoznavne skladbe. Nekatere, denimo Fantovske pesmi, Muzikantovo dekle, Zvezda noči, Mlad ali star, Naša glasba, Jaz in ti, Ob meni, Gasilska noč, Nazaj za pol stoletja, imajo na youtubu že prek milijon ogledov. Do zdaj so jih posneli prek 20, mnoge od teh so bile nagrajene na festivalih. Med drugim so postali absolutni zmagovalci festivala Guštanj, kjer je kitarist Uroš Škripec prejel tudi nagrado za najboljše besedilo festivala, postali so absolutni zmagovalci med ostalimi zasedbami Ptujskega festivala pred tremi leti, pa absolutni zmagovalci festivala Oplotnica 2021, kjer so prejeli plaketo Tineta Lesjaka, dve plaketi za dosežke na področju kulture pa jim je podarila domača občina Gornja Radgona.

Tako poln je oder, ko se slavljencem pridružijo Štirje kovači, ki so nastopili kot presenečenje večera. FOTO: arhiv ansambla

Na odru v Ljutomeru so s fanti ansambla Opoj stali tudi Gadi, Slovenjegoriški muzikanti, Miha Pavlin, ansambel Petka, Silvo Pliberšek, Darja Gajšek, Rudi Šantl, ansambel Dar, kot presenečenje pa so nastopili Štirje kovači. Na koncertu, ki ga je povezoval Andrej Hofer, je bilo mogoče slišati nekaj venčkov, med drugim tudi iz Slakovih melodij. »V Opojen večer smo vložili veliko truda, časa in ne nazadnje denarja, zato smo veseli, da je vse potekalo, kot mora, in da je bil tudi odziv publike izjemen. To pa je še dodaten motiv, da našo zgodbo nadaljujemo, predvsem pa ohranjamo domačo, ljudsko in narodnozabavno glasbo, ki je naša kulturna dediščina,« sklenejo fantje, ki si bodo tudi sami v miru ogledali Opojen večer in uživali v sadovih svojega dela.

Med gosti so bili tudi Slovenjegoriški muzikanti. FOTO: arhiv ansambla