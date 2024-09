Ojoj, ste videli, kako se v Levici delajo norca iz Rosvite Pesek? (VIDEO)

Nedavno so na nacionalki pripravili intervju s predsednikoma opozicijskih strank SDS in NSi. Tako je voditeljica Rosvita Pesek gostila Janeza Janšo in Mateja Tonina. In ob vprašanju glede krize v Termoelektrarni Šoštanj se ji je pomotoma zareklo: »G. Janša, ko je Hanžkova komisija ugotavljala politično odgovornost, je del te politične odgovornosti padel tudi na našo vlado....« Seveda se je Peskova popravila, da je šlo za vašo (Janševo) vlado. A lapsus so mnogi opazili, tudi v stranki Levica, kjer so objavili posnetek Rosvite Pesek in njenega lapsusa s pripisom: »Rosvita Pesek, timski igralec:)«