Oglasili so se Šeško, Verbič in Elšnik: teh napovedi se navijači lahko samo veselijo

Po včerajšnji napeti tekmi med Slovenijo in Portugalsko sta se na družbenih omrežjih oglasila Benjamin Šeško in Timi Max Elšnik.

»Dragi oboževalci. Boleče je. Boli. Bili smo tako blizu,« je zapisal mladi slovenski nogometni up Šeško. Nadaljeval je, da ima samo eno sporočilo in to je, da ti spodleti le takrat, ko padeš in ostaneš na tleh. »Za nas te možnosti ni, ker imamo tako dobro podporo. Vrnili se bomo, po tej boleči izkušnji bomo še močnejši,« je zapisal Šeško in se navijačem še enkrat zahvalil za podporo.

Navijači bodo lahko svojo podporo nogometnim junakom izkazali na današnjem sprejemu na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Svoje srce je na družbenem omrežju X izlil tudi Timi Max Elšnik, ki se je ob reprezentančnih nastopih spomnil svojega otroštva in občutkov, ki jih je doživljal ob nastopu slovenske reprezentance v Južni Afriki.

»Kot otrok sem gledal Slovenijo v Južni Afriki in na koncu jokal. Zdaj sem imel čast in privilegij živeti tiste sanje takrat 12-letnega fanta in zastopati državo na velikem tekmovanju. Besede ne morejo opisati energije, čustev in ponosa, ki smo jih skupaj doživeli. V zadnjih dveh tednih smo združili narod in to je naša največja zmaga. Hvala vsem, ki ste potovali po Nemčiji in nam stali ob strani. Bili ste izjemni. Hvala celi Sloveniji, ki nas je podpirala od doma. Slike in posnetki veselja nam bodo ostali za vedno v spominu. Slovenija ima karakter in verjamem, da ima ta ekipa še marsikaj dobrega pred sabo.«

Oglasil se je tudi Benjamin Verbič, ki je brez sramu priznal, kako se v tem trenutku počuti. »Jezen, razočaran, potrt, ampak tako zelo ponosen na to ekipo in naše navijače. HVALA!«