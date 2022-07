Od višine se zvrti: ne boste verjeli, koliko denarja je izgubil Gregor Čeglaj

Sanjski moški Gregor Čeglaj je z gostovanjem v eni oddaji in nespodobnimi komentarji o znanih in manj znanih Slovenkah (Znane Slovenke zgrožene: ste videli, kako jih je popljuval sanjski Gregor? (VIDEO)) uspel zakockati dobro ime, ki ga je v šovu ustvaril. Pa to ni edino, brez česar je ostal. Kot je razkril v monologu na instagramu, mu je uspelo v šestih mesecih zaslužiti 102 tisoč evrov: »Z izpadom, kot je bil od Ane, ko sem rekel, da niso sanjske ženske, z ocenjevanjem in vsem temi stvarmi, ko sem sebe za*ebal, sem izgubil 70.000 evrov (op.p.: več o tem v članku Sanjski moški na tnalu: podjetja prekinjajo sodelovanja z njim).« Dodaja, da to, kar zdaj počne, ko obračunava z influencerji (v Sloveniji uporabljamo izraz vplivneži) oziroma oglasnimi deskami, kot jim pravi, ni prav, a bo s svojim početjem nadaljeval. Poudaril je: »Ni moj namen uničiti kariere influencerjem, ampak vam odpreti oči. Da je od 70 do 80 odstotkov influencerjev fejk. Da so vsa ta slikanja za sponzorje tako fejk.«

Nedavno smo poročali, da je odvetniški dopis Čeglaju obljubil Jani Jugovic. Čeglaj pravi, da ne ve, kdo vse ga je tožil, če ga je tožil, da pa lahko vsem Slovencem sporoči, da v življenju od njega ne bodo dobili niti centa, pa če se bodo nanj spravili z najmočnejšimi odvetniki.

