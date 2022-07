Sanjski moški blati slovenske estradnike, padla je že (prva) tožba

Kar je že nekaj časa napovedoval, je zdaj uresničil. Sanjski moški Gregor Čeglaj se je odločil, da na družbenih omrežjih razkrije vse lažne slovenske spletne vplivneže in o vsakem pove, kaj si misli. Za zdaj se je lotil Katarine Benček, Rebeke Dremelj, Janija in Teje Jugovic. Zaradi ostrega jezika je v preteklosti že imel težave, ko je na youtubu ocenjeval Slovenke od ena do deset. Številna podjetja so namreč takrat z njim prekinila sodelovanje.

Svoje sledilce je tokrat povprašal, kdo jim gre najbolj na živce oziroma o kom bi najraje kaj izvedeli (z njegovimi besedami: »so najbolj debilni influencerji in se mi gabijo«). Lahko bi rekli, da je Čeglajev jezik nabrit, kar smo do zdaj že imeli priložnost spoznati. Brez dlake na jeziku je, a pravi, da mu je popolnoma vseeno, da tak pač je ... Pod objavo so se takoj usuli komentarji, v smislu končno nekdo, ki pove točno tako, kot je.

Kako je ime »kokoški«?

Posnetek, ki je zakrožil na družbenih omrežjih, je nastal na dopustu, in sicer kar v morju. »Videti v življenju ne morem Janija Jugovica cool fotra. Če sta Jani in, pozabil sem, kako je tej kokoški ime, kako je že mamacita? Aja, Teja … Če sta onadva definicija za besedo 'cool' me lahko takoj ustrelite, naredite z mano kar hočete. Če že nista cool, data spredaj vsaj besedo cool, da tako izpadeta, ampak sta taki dve banani.«