Čeglaj udaril po sanjskih kandidatkah in razkril, koliko zaslužijo (FOTO)

Sanjski moški Gregor Čeglaj trenutno živi in dela v ZDA, a kljub temu zna še vedno poskrbeti, da se ga sliši tudi v domovino. Potem ko je pred časom razkril, da bo njegov naslednik Blaž Kričej Režek, je zdaj razkril, katere od deklet, ki so se borile za njegovo srce v prejšnji sezoni, bodo znova poskusile srečo.

Kot pravi Čeglaj, bodo ponovno v šovu nastopile Tjaša Kramarič, Lara Mlaker in Pia Gavrič. »Očitno ji Instagram ne prinaša dovolj denarja,« je za Pio napisal Gregor in dodal, da dnevnica v šovu znaša dobrih 22 evrov. Objavil je tudi Larino fotko, kjer je povsem gola in se pošalil na njen račun.

Čeglaj o Pii. FOTO: Instagram

Čeglaj o Lari. FOTO: Instagram

Čeglaj je dejal tudi, da bo skupaj z bratom redno komentiral novo sezono Sanjskega moškega. Verjetno nihče več ne dvomi, da bo dogajanje vse prej kot dolgočasno ...