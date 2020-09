Obudil je strast iz gimnazijskih let

Vožnja s skuterjem me osvobaja in sprošča.

Marsikdo ne ve, da ježe od nekdaj navdušen nad motorji. Nikoli ga niso pritegnile drveče mrcine in tudi želje po kakšni takšni ni imel nikdar. »Kot gimnazijec in v času Akademije sem veliko kolesaril, a tudi rad vozil Tomosov avtomatik,« se spominja.Po daljšem premoru si je pred sedmimi leti kupil vespo, takšno, ki jo je vozil legendarniv filmski klasiki Rimske počitnice. »Motor je blokiran na hitrost 25 kilometrov na uro, kar je čudovito za vožnjo po slovenski obali ali mestih,« pravi.Letos je ugotovil, da je poletje, ko je na Dolenjskem, prazno, če nima motorja, zato se je odločil za nakup novega. Tokrat takšnega, ki doseže hitrost do 50 kilometrov na uro, saj drugače ne bi prišel na noben grič, ki jih na Dolenjskem ne manjka. »K vsakemu sorodniku in prijatelju moram v hrib, pa spet v dolino in tako naprej. Tudi sam na Dolenjskem bivam na hribu. V dolino je peš kdaj pa kdaj že užitek, nazaj pa nikoli,« se zasmeji glasbenik.»Vožnja s skuterjem me osvobaja, sprošča, med počasno vožnjo se mi zdi, da lahko opazujem in tudi vidim več okolice kot v avtomobilu. A potrebna je velika previdnost. Naše ceste niso idealne, prav nasprotno. Treba je paziti na vijuge, pesek, kamenje na cesti pa tudi na druge udeležence v prometu, nemalokrat naletiš na brezobzirne in neprevidne divjake,« pove. Tudi zato ima na glavi vedno čelado.»Brez nje ne grem niti v kilometer oddaljen lokal na dopoldansko kavo in obvezen klepet. Nesreča nikoli ne počiva in se lahko pripeti vsakomur,« še doda.