Novodobno kraljevanje v Mariboru (FOTO)

Drama SNG Maribor je te dni premierno uprizorila glasbeno tragikomično satiro Friedricha Dürrenmatta Frank V. Z ogromno petja, s katerim so prav vsi vpleteni dokazali, kako pomembno je, da ima dober igralec tudi pevski talent in znanje, pa tudi veliko humorja, saj se je ob nekaterih prizorih občinstvo nasmejalo skorajda do solz.

Umetniški direktor Drame SNG Maribor Aleksandar Popovski in srbski režiser Miloš Lolić sta tokrat prvič sodelovala.

Med občinstvom je bilo veliko obiskovalcev in stanovskih kolegov iz sosednje Hrvaške, na splošno pa je slovenska uprizoritev pokazala moč dobrega sodelovanja in močno kulturno navezo med državami nekdanje Jugoslavije.

Na ogled sinovega debija v mariborskem gledališču so prišli tudi režiserjevi starši, znana srbska igralka Danica Maksimović in oče Todor Todet Lolić.

Uprizoritvena predloga predstave pod režijsko taktirko večkrat nagrajenega srbskega režiserja Miloša Lolića, ki je na mariborskem odru ustvarjal prvič, je nastala kot kombinacija prve in zadnje verzije Dürrenmattovega besedila.

Tudi tokrat je blestel mladi igralec Petja Labović, na fotografiji s ponosno mamo Alenko Labović (levo) in Ido Kranjac Rajić.

Besedila skladb, ki so bile v predstavi zares močno izpostavljene, so nastala pod vodstvom in v idejni zasnovi skladateljice Nevene Glušice v sodelovanju z igralci in z dramaturgom Slobodanom Obradovićem na podlagi kombinacije dveh prevodov (prevod Mojce Marič iz srbskega in Urške Brodar iz nemškega jezika). Predstavo so si ogledali tudi mnogi znani obrazi.