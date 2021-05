Nove drame v šovu: kandidatko izbrale iz napačnih razlogov

Dramatično dogajanje v Sanjskem moškem se nadaljuje. Izbranke so tokrat na tokratnem skupinskem zmenkuposkušale prepričati s svojimi kulinaričnimi spretnostmi.Prepirom se ni bilo moč izogniti, saj se je temperamentajezila na, češ da je ni dovolj vključila v pripravo dobrot za. Na koncu sta najokusnejši krožnik pripraviliin, za kateri je sledila še stilska preizkušnja, saj sta morali obleči Gregorja po lastnem okusu. Zmagala je svetlolaska, ki ji je postavni mladenič po zmenku na samem zaupal, da bi jo rad še bolje spoznal in podaril vrtnico. Druge seveda niso najbolj sprejela Gregorjeve odločitve in se celo posmehovale Tjaši ...Napeto je bilo tudi v hiši, kjer se jeponovno jezila zaradi nepospravljanja skodelic. Kandidatke ji niso ostale dolžne in so jo spomnile na nered v njeni sobi,pa ji je zabrusila: »Izklopi se!« Odnosi so se še zaostrili zaradi glasovanja, s katerim so morale izbrati kandidatko, ki si najbolj zasluži čas z Gregorjem. Izbrale so, žal iz napačnih razlogov, saj pričakujejo, da jo bo Gregor poslal domov.