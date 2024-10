Nočna akcija v Kmetiji: Vsi dobro vemo, kaj sta čarala gor (FOTO in VIDEO)

V letošnji Kmetiji zadnje dni veliko prahu dvigujeta Tim in Nuša, ki sta se zbližala bolj, kot bi bilo to primerno. Navihanega 23-letnika namreč doma čaka dekle. Tim je pred kratkim priznal, da v Kmetiji ni ravnal pravilno, saj da je imel čustva povsem pomešana. A kljub temu je zatrdil, da z Nušo v šovu nista imela spolnih odnosov.

A nočni posnetki iz napovednika sredine oddaje njegove besede postavljajo pod velik vprašaj. Golobčka sta se skupaj povzpela po stopnicah in odšla k Nuši v posteljo. Tim je nato obesil odejo tako, da kamera ni mogla ujeti natančnega dogajanja v postelji. To pa naj bi kratilo spanec Marcelu. »Vsi vemo, kaj čarata gori. Ni prijetno to poslušati. Dobro bi bilo, da gresta to delat nekam ven,« je dejal.

Očitno pa se bosta sporekla tudi Nuša in Nik. Mlada svetlolaska mu je namreč dejala, naj odraste in se obnaša letom primerno. Nik pa ji je očital, da se v šovu predaja strastem.