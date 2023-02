Nevesta v šovu izgubila živce in šokirala vse: poglejte, kako ga je osramotila pred vso Slovenijo

Nocojšnja epizoda Poroke na prvi pogled bo marsikoga pustila odprtih ust. Za to bo poskrbela divja nevesta Jasmina, ki bo odkrito spregovorila o tem, kako nezadovoljna je v svojem zakonu, saj je mož v postelji naj ne bi bil sposoben zadovoljiti.

Vzniknil bo celo buren prepir, nesojena nevesta pa bo celo spakirala kovčke, odločena, da zapusti medene tedne. Ob odhodu je produkciji izrekla besede, ki verjetno – bolj kot na televizijo – spadajo med štiri stene spalnice. »Jaz se znam f***** spredaj, zadaj, gor, dol. Lahko ga pojaham, samo naj ima trdega,« je dejala in pripomnila še, da je ves dan okoli njega skakala napol gola, a da to pri možu ni obrodilo večjih sadov. »On ga sploh ne more dvigniti, to sploh ne stoji, to je mrtvo ...« je pripovedovala vidno razburjena nevesta.

Je Jasmina pokazala svoj pravi obraz? FOTO: Planet TV

Aleš je na samem razkril, da sta se z Jasmino sporekla zaradi tega, ker njegova žena ni zadovoljna z njunim intimnim odnosom.