Tekmovalka slovenskega šova z bolečo izkušnjo: Bila sem posiljena

Na Planet v marcu prihaja tretja sezona slovenske različice ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled, v kateri bomo spremljali šest parov, ki bodo s pomočjo strokovnjakov poskušali najti pravo ljubezen.

Ljubezenskega eksperimenta se bo udeležilo šest parov, in sicer šest žensk in šest moških.

Priložnost bomo imeli spoznati Saro Aras iz Borovnice, staro 30 let, ki je po izobrazbi inženirka kemijske tehnologije in ženska mnogih talentov; Jernejo Ropas z Vranskega, staro 31 let, diplomirano ekonomistko, ki trenutno dela v trgovini; Olgo Zupan iz Zgornjih Poljčan, staro 51 let, ki je odraščala v Rusiji, potem pa se je pri svojih dvajsetih poročila s Slovencem in si ustvarila družino; Ireno Martinjak iz Tržiča, staro 48 let, ki dela kot bolničarka negovalka; Marjetko Voglar iz Velenja, staro 42 let, ki je po izobrazbi strojni tehnik, dela pa kot kontrolorka kakovosti in Katjo Steblovnik iz Brezovice, staro 36 let, ki je po poklicu notranja oblikovalka.

Predstavilo se je tudi že šest ženinov, in sicer Matic Korošec iz Ljubljane, 35 let, ki dela kot medicinski tehnik v UKC Ljubljana, ima pa tudi licenco za osebnega trenerja; Marko Milosavljević z Bleda, 29 let, je vodja restavracije na Bledu; Kristijan Bogar iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, 37 let, veliko svojega prostega časa preživi v fitnesu, drugače pa je že 18 let redno zaposlen v istem podjetju; Rudi Mlakar iz Maribora, 37 let, je po poklicu varilec, veliko pa dela tudi kot prostovoljec; Andrej Štelcer iz Maribora, 47 let, ki dela v podjetju, v katerem se ukvarjajo s predelavo kovin in Miha Plasaj iz Ponikve, 54 let, ki v prostem času obiskuje fitnes, zelo rad pleše in občasno dela tudi kot DJ.

Razkrila težko preizkušnjo

Nevesta Jerneja je v predstavitvi med drugim pogumno razkrila tudi zelo težko izkušnjo, ki jo je doživela v mladosti. Pri šestnajstih letih je bila namreč posiljena, zato je imela velike težave z zaupanjem.

»To je močno vplivalo na moje nadaljnje življenje. To izkušnjo sem zaupala fantu, s katerim sem se po tem videvala, vendar ni izkazal razumevanja za mojo stisko. Odrinil me je od sebe in od takrat naprej sem imela težave komurkoli zaupati. Kasneje sem si poiskala strokovno pomoč in konkretno začela delati na sebi. Najbolj sem ponosna na to, da sem sebe zgradila do te mere, da sem zdaj sposobna pomagati drugim.«

Drugače pa Jerneja prihaja iz velike povezane družine, zato bi si tudi sama želela otrok ob predpostavki, da spozna pravega partnerja. Pri partnerstvu sta zanjo najpomembnejši komunikacija in sprejemanje kompromisov.

Jerneja je diplomirana ekonomistka, trenutno pa dela v trgovini. Njeni hobiji so fitnes, vodene vadbe, hoja v hribe, tek, branje knjig, rolanje, druženje s prijatelji in družino, adrenalinski podvigi, vrtičkanje, družbena omrežja, zdrava prehrana in osebna rast.

