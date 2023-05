Seksualno neizpopolnjena Jasmina se je vrnila in se spet lotila nesrečnega Aleša

»Na prvo poročno noč se ni zgodil. Takrat je Aleš menda imel tremo, drugo noč je bilo ...« je Jasmina odgovorila Meri na vprašanje o dogajanju na prvo poročno noč. V bran sta Alešu skočila Rok in Žan, ki sta ji dejala, da je čisto normalno imeti tremo in da tudi zdaj ves čas razpreda o seksu.

Aleš je imel pogovora o njunem dogajanju dovolj, zato ji je dejal, da o tem ne bodo več govorili in naj se umiri. A Jasmina se ni pustila, na koncu pa sta na Aleševo pobudo končala stran od drugih, na kavču.

»Jaz sem naredila pravo stvar in odšla stran od tebe, ker me nisi seksualno izpopolnil. Vse, kar sem storila, je bilo čisto spoštovanje do tebe,« je izustila Jasmina. Aleš je bil zgrožen in ji je dejal, da to ni nikakršno spoštovanje in ji svetoval, naj se lepo obnaša.

Jasmina je bila presenečena ob Aleševih besedah in je zabrusila, da je to še en dokaz, da nista za skupaj. Aleš ji je hladno vrnil: »Še dobro, da nisva!«

Jasmina, Poroka na prvi pogled. FOTO: Planet TV