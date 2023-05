Jasmina, ki v šovu ni bila potešena, razkrila, da je v življenju veliko izgubila

Šov Poroka na prvi pogled se končuje in v njem je za veliko drame poskrbela Jasmina, ki pravi, da zaradi svojega ostrega jezika v življenju že veliko izgubila. Tako jo je to stalo zakona: »Jaz ne znam brati misli. Delam, kar hočem, in povem, kar mislim. Če to koga užali, naj bo užaljen, če mi pa pove, da je nekaj narobe, se opravičim.«

In kako je komentirala svojo nekaj +dnevno poroko z Alešem, ki se sicer ni srečno končala? »Ne vem, kako bi danes reagirala v tisti situaciji. Jaz ga bom pustila pri miru. Prej ga nisem poznala, tudi naprej ga ne bom, tako da mu želim vso srečo.«

Jasmina ima sicer dve hčerki, a je zatrdila, da pred njima takšne drame in dretja, kot je bilo v šovu, nikoli ni uprizarjala.