Aleša je v šovu skoraj kap, to mu je storila Anna

V šovu Poroka na prvi pogled so se zakonci udeležili že pete ceremonije zaobljub. Aleš, to je zanj že druga priložnost v šovu, je ob tem skoraj dobesedno doživel zastoj srca. Anna Paynich, spomnili se je boste iz slovenskih resničnostnih šovov, je namreč priznala, da ima njen mož za potrebe šova ogromno odlik. Aleš je iskreno povedal: »Jaz tako toplega in ljubeznivega dekleta še nisem spoznal.«

Ko pa je strokovnjakinja Alja Fabjan pripomnila, da se jima zdi njun odnos skorajda kot pravljica in da ne more verjeti, da se v vsem tem času še nista sprla, sta se zakonca samo spogledala. Aleš pa je prepustil besedo Anni, ki je priznala: »Pred dvema dnevoma mi je rekel, da gre na praznovanje, in mi povedal, kdaj točno se vrne. Že ko je odhajal, se mi je zdel sumljiv, ker je mencal. In ko je nastopila ta ura, njega ni bilo nazaj. Ni me niti poklical niti nič sporočil. Zjutraj sem mu povedala, da je bilo to nekorektno, ker me je skrbelo. Pri tem sem doživela kar neko razočaranje.« Aleš je priznal, da mu je bilo težko lagati in stvari prikrivati, saj se je odpravil na plesni tečaj, da bi Anno presenetil.

Ko so ju opozorili, da so to samo napake, s katerimi se lahko odnos poglobi, sta se strinjala, nato pa povedala še svoji odločitvi. »Ta odločitev je bila zame težja od preostalih, ker sem razmišljala, da bi odšla. In sem se tudi odločila, da …« je prva začela Anna, Aleš pa jo je ves zaprepaden pogledal v obraz. Nato je le pokazala, da ostaja, objela Aleša in mu rekla, da ve, da si ne bi oprostila ter da ga lahko tudi ona enkrat šokira. Alešu, ki je prav tako izbral, da ostaja, se je tako odvalil kamen od srca.