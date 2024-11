Neverjetno naključje! Pirc Musarjeva in Zelenska onemeli, ko sta se zagledali (FOTO)

Na povabilo moža predsednice republike Aleša Musarja je v ponedeljek na obisk v Slovenijo prispela žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenska.

Prvi dan obiska je Zelenska obiskala slovenski predsedniški par, skupaj z Musarjem pa sta obiskala pediatrično kliniko v Ljubljani.

Opazili smo, da sta bili Zelenska in Nataša Pirc Musar v ponedeljek neverjetno barvno usklajeni. Obe sta za to priložnost izbrali hlačni kostim v modernem jesenskem odtenku. Glede na to, da je izbira oblačil za tovrstne dogodke običajno premišljena in načrtovana, smo bili prepričani, da je šlo za dogovorjeno potezo in da ta barva nosi posebno sporočilo.

A izkazalo se je, da je ravno nasprotno. Kot so nam sporočili iz predsedničinega urada, je šlo za popolno naključje.