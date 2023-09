Nekdanji poslanec se bo smešil na RTV Slovenija

Z RTV Slovenija so v sporočilu za javnost poslali, da se v nedeljo na prvem programu začenja nova sezona oddaje Nedeljsko popoldne, v kateri bo svoj prispevek dodal tudi nekdanji poslanec in komik Franci Kek z rubriko Skrita kamera.

»Kekova Skrita kamera letos praznuje dvajset let, saj je bila prvič za Televizijo Slovenija posneta januarja 2003, in sicer za nedeljsko oddajo TLP, katere takratni urednik je bil Bojan Krajnc. Ta je Keka tudi prvi povabil k sodelovanju. Kmalu je Skrita kamera postala ena izmed bolj gledanih rubrik na TV Slovenija,« so sporočili in dodali, da je Kek doslej posnel že 160 skritih kamer, v katere je vpletel približno 20.000 ljudi, od katerih jih je bilo približno 2500 vključenih v končni izdelek.

Občinstvo se je spremenilo

Po večletnem premoru se je Kek vrnil k ustvarjanju skrite kamere, vendar se je njegovo ciljno občinstvo spremenilo. V začetnih letih snemanja Skrite kamere so bili Kekove "najboljše stranke" starejši ljudje, ki se jim ni nikamor mudilo, zadnja leta pa so to predvsem mladi, saj ga manj prepoznavajo.

»Veseli me, da še danes srečam marsikoga, ki zna na pamet tekste iz nekaterih skritih kamer. Predvsem v ribniškem koncu je zelo popularna tista, ko smo postavljali džamijo. Še največ pa se jih spomni tiste, ko smo polagali optični kabel,« je pred nedeljsko oddajo povedal Kek.

Dodal je še: »Razlika od prvih let je tudi to, da me danes mnogi mladi ne opazijo – gledajo v telefon, na ušesih imajo slušalke. Da obdelam dovolj veliko število ljudi, ki me ne poznajo in se odzovejo z zanimivo reakcijo, potrebujem za posamezno štiriminutno skrito kamero štiri ure snemanja. In to na lokaciji, ki je čim bolj frekventna. Ko me namreč nekdo prepozna, so s tem avtomatsko hitro seznanjeni vsi v bližini. Nekoč sem še lahko hodil od hiše do hiše, danes bi za tovrstno skrito kamero potreboval dva dneva.«

Kekov sodelavec pri rubriki Skrita kamera je snemalec Slađan Ljubojević.