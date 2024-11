Nekdanjemu ministru Hojsu je težko dati iz žepa 15 evrov za parkirnino

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs je na družbenih omrežjih precej dejaven, med drugim deli tudi mnenja glede cen raznolikih storitev v naši državi. Pred leti se je na primer odzval na objavo o dragem meniju v restavraciji Ane Roš Stojan in se obregnil ob astronomski račun, zdaj ga je zmotila parkirnina na Gorenjskem.

Tokrat je izrazil ogorčenje nad tako imenovanimi oderuškimi cenami parkirnin za vstop v dolino Vrat. Na družbenem omrežju X je s spodnjim zapisom ob fotografijah narave izrazil svoje nezadovoljstvo.

»Čudovit jesenski dan, v dobri družbi, na Dovškem križu. Celo na severnih straneh brez snega. Sicer pa pravo občinsko oderuštvo. Za vstop v dolino Vrat boste za dnevno parkiranje plačali 15 evrov, za 24 ur 25 evrov. V avstrijskem Kalsu pod Grossgloknerjem/Veliki Klek/za 24 ur 12 evrov.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Dobri ste. Pazite, da vas ne bo kdo obdolžili, da ste šli v gore po vezah. Pri teh uporabnih idioti je vse možno.«, »Potem pa pojdi v Avstrijo.«, »Dnevno 15 evrov, celodnevna 25 evrov? To ni veliko, no za vas skopuhe je še zastonj veliko. Zakaj se vozite z avtom, če nimate denarja za parking? Peljite se z busom! Aja, bus pa tudi ni zastonj.«, »Res je. Enako je s cesto na planino Blato. Julija in avgusta še razumem, ko je res gneča in zagotovljen prevoz s kombiji. Da pa jeseni ne znižajo 'uporabnine ceste' je pa nesmiselno.«, »Po 15.11. bo parkiranje brezplačno, do snega seveda.«, »Dej to uredite prosim v naslednjem mandatu! Državna cesta!«, »Ah, Hojsič, organiziraj javno dražbo po vzoru šefa.«

