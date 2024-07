Ne boste verjeli, kaj imata skupnega milijarder Musk in bivši minister Hojs

Ameriški poslovnež in milijarder Elon Musk, ki je nedavno napovedal velike donacije za Donalda Trumpa, je razložil, kaj se mu je zgodilo, ko je na Googlu iskal besedno zvezo: »Pravkar sem v Googlu iskal »Trumpov shov« in Kamala Harris je bila najboljši rezultat!«.

Elon Musk. FOTO: Odd Andersen Afp

Tudi Hojsa jezi Google

To je očitno videl tudi nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki je na Googlu vtipkal pojem slovenski osamosvojitelji. In podobno kot Musk ni bil zadovoljen z rezultati. Takole je zapisal: »Ko pri nas na Googlu iščeš “osamosvojitelji Slovenije” so na vrhu Kučan, Spomenka Hribar,Drnovšek…… Zapleteni algorimti z “umetno inteligenco” ki prepoznava zgolj levičarje …«