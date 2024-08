Nekdanja televizijska voditeljica možu: Obožujem te v celoti

»Ta zapis je izkaz hvaležnosti mojemu dragemu možu Gregorju. V čast mi je, da te imam. Da si ti moja sorodna duša, kar sem vedela že od samega začetka. Ljubim te iz vsega srca in noro je, kako fizično močno občutim, da mi srce igra, ko sem v tvoji bližini in kako me boli, ko te pogrešam. Na srečo to ni velikokrat,« je v čustvenem zapisu in poklonu možu napisala Maja Pinterič.

Nekdanja televizijska voditeljica pa se ni ustavila pri tem. Nadaljevala je in zapisala, da je njegov objem njen najlepši prostor pod soncem in da ji daje vse, kar ima, in z njo deli svoje trenutke in ji pomaga, da se sama še bolj trudi in postaja boljša verzija sebe.

»Obožujem te v celoti, obožujem tvoj vonj, tvoj nasmeh, tvoje dolgo govoričenje in najlepše oči. V zemeljsko obliko privlačiš vse moje sanje. HVALA, da te imam. Hvala za družino, ki jo ustvarjava, hvala za tvojo podporo, usmeritve in neskončno ljubezen. Vedno bom tvoja,« je še dodala.