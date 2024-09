Nekdanja miss Slovenije: Bila je na vrhu, nato izginila

Življenje, obdano z Jonskim morjem, je Mišo Novak Marlis oblikovalo v žensko, ki ve, kaj hoče, ter bolj kot adrenalinska doživetja ljubi mir in preprostost vsakdanjosti.

A odkar je sodelovala v šovu Greece's next top model, so se ji začela odpirati vrata, na katera v svojem umirjenem družinskem življenju ni niti pomislila, da obstajajo.

Drugo leto bo dopolnila 50 let; njen obraz pa grški družbi, ki še do pred kratkim ženske, starejše od 20 let, ni pripuščala k luči, nastavlja ogledalo. Podpisala je pogodbo z največjo grško modno agencijo, njen čas pa očitno šele prihaja.

Po 25 letih ste se z družino z Zakintosa preselili v Solun. Kako ste se privadili na novo življenje?

Pred tremi leti in pol je bila hčerka Mara sprejeta na filozofsko fakulteto v Solunu. Ker sva ji z možem želela biti bližje – kot tudi moževim staršem, ki na hribovitem severu vzgajajo kostanj –, sva se preselila na celino. Na srečo je Solun obmorsko mesto, vodo bi namreč izjemno pogrešala.

Živimo v zelenem predelu, obkroženem s parki, zato lahko še vedno čutim z naravo tako, kot sem na otoku. Obenem pa je naš dom v neposredni bližini koncertnega dogajanja, gledališč, kina. Tega na Zakintosu seveda ni bilo. Malce težje je bilo na začetku ...