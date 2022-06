Tekmovalka Masterchefa odvrgla rokavice in sestri povedala svoje (VIDEO)

V šesti sezoni kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija smo spremljali Jernejo Trofenik Dimnik, letos pa je v tekmovanje vstopila njena sestra Petra. Že v prvi oddaji je razkrila, da sta se s sestro, zaradi prijave v tekmovanje skregale in njuni odnosi so očitno zelo trhli.

Jerneja je že pred časom povedala, da je šla njena sestra v šov, zaradi napačnih razlogov. Jerneja je na svoj rojstni dan posnela dolg video, v katerem je razkrila, da sta s Petro na bojni nogi in kako je v resnici reagirala na sestrino udeležbo v oddaji.

»Prijatelje lahko izbiraš, družine ne moreš. Je samo ena in ostane za vedno. Srce se mi trga da lahko nekdo zaradi svojih potreb in pozornosti obrne hrbet družini.

Razlog zakaj sem bla proti sestrinem masterchefu ke ravno to, da bojo mediji vlekli primerjavo sester celo sezono, da bo spet kup pljuvanja in gneva zlitega zaradi enega showa. In vsi smo opozarjali na to, ampak ona je izkoristila ta trenutek sebi v prid in z lažnimi solzami izigrala pozornost in sočutje gledalcev in svojih 5 minut slave. Očitno je to več vredno kot družina.«

Petra se je prebila med prvih 6 v oddaji in očitno ji skrhani odnosi pridejo do živega. »Že v prvi oddaji sem povedala, da sva se skregali, ker sem šla v oddajo. Kaj naj rečem, naj se zlažem, da doma skupaj veselo kuhava, če ne delava tega? Mogoče se boji, da bom boljša od nje,« je strto povedala in priznala, da so nanjo začeli pritiskati tudi drugi.