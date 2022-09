Nejc ostal brez partnerja in še podgane (FOTO)

Nekdanji tekmovalec Bara Nejc Rek te dni žaluje. Poleg tega da se je razšel z dolgoletnim partnerjem Renejem Žuničem, ga je izjemno pretresla smrt njegove hišne ljubljenke, podgane Lady.

Rene Žunič je bil pred tremi leti brutalno pretepen v murskosoboškem parku. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

»Enostavno se nisva več videla skupaj, oddaljila sva se, in v takem primeru je bolje, da gre vsak svojo pot. Zdaj ni več nobene možnosti, da bova še kdaj skupaj, to poglavje se je končalo in nimava nobenih stikov. Reneju želim vse lepo v življenju. Lepi spomini bodo ostali,« nam je povedal Nejc. Poklicali smo tudi Žuniča, ki pravi, da sta bila z Nejcem par tri leta.

»Na začetku sva živela vsak po svoje in čez nekaj časa se je on priselil k meni. Moram povedati, da sem mu hvaležen za vso podporo po homofobnem napadu name. Z mojim sinom se je dobro razumel in mi v času covida pomagal pri šolanju od doma, za kar sem mu hvaležen. Do trenj med nama niti ni prišlo, saj sva se oddaljila, in zaradi tega sva raje zaključila razmerje. Žal je vse skupaj boleče, konec koncev imamo vsi čustva, vsi čutimo bolečino, trpljenje, srečo in seveda ljubezen, saj smo vsi krvavi pod kožo,« pravi Rene.

»Jaz sem trenutno samski, za Nejca ne morem nič povedati, saj nimava nobenih stikov. Mu pa iz srca privoščim srečo v ljubezni. Res si iz srca želim, da se najine poti nekoč znova srečajo in da ostaneva prijatelja, saj sva ogromno preživela,« še doda. Tudi Nejc ostaja trdno na tleh in na prihodnost gleda optimistično. »Nikakor mi ni hudo, vse je za nekaj dobro. Seveda sem odprt za nove priložnosti, nikoli se ne ve, kje nas čaka prava oseba in nova ljubezen. Na družabnih omrežjih in različnih portalih za zmenkarije dobivam vedno več sporočil, ali je res, da sem samski, ne zmanjka pa tudi nesramnih in žaljivih komentarjev. Pišejo mi, da sem ku*ba, ki se je vsak naveliča in jo odvrže. Pa je res tako? Odločil sem se, da prekinem molk in javno pojasnim. Ja, res je, samski sem in mi je tako tudi dobro, nič mi ne manjka, spoznavam nove ljudi in uživam v vsakem dnevu posebej. Do razhoda hitro pride, še posebno ko se dve osebi ne vidita več skupaj ter se oddaljita druga od druge. Takrat je bolje, da gresta vsaka svojo pot in iščeta srečo drugje. Tako je bilo tudi pri naju,« pove Nejc, ki ga je pred kratkim močno pretresla smrt podgane Lady.

Nejc se je odlično razumel z Renejevim sinom.

Pred dvema letoma mu jo je podaril dober prijatelj in takoj sta se odlično ujela. »Zame je bila družinski član, ne samo ljubljenček. Rada se je crkljala, godila ji je vsaka pozornost, bila je tako razigrana in polna življenja. Pogosto je šla na moj vrat in se sprehajala po meni. Zadnji teden pa se je vedla malce nenavadno. Nikoli ni bila bolna, vendar je bila tokrat manj odzivna, ampak kljub temu je imela še vedno dovolj moči, da si je privoščila tekanje sem in tja, brez težav je jedla in pila, se crkljala. Nato pa šok, našel sem jo mrtvo. Ustavil se mi je svet. Takrat je umrl del mene, počilo mi je srce. Jokal sem kot dež, nisem se mogel ustaviti. Boli me izguba moje male Kepice, kakor sem jo ljubkovalno poimenoval, saj je bila ob meni vedno, ko mi je bilo najhuje, poznala je vse moje skrivnosti in me znala spraviti v dobro voljo. Slovo je vedno težko,« je iskren Nejc.